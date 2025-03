Pop zvezda je ove nedelje bila specijalni gost voditelj "Stars specijala", gde je u razgovoru s novinarima odgovorila na sva aktuelna intrigantna pitanja

I ove nedelje voditelji emisije "Stars specijal" na Kurir televiziji bavili su se aktuelnim temama iz sveta estrade, iz svih uglova.

Ali ovog puta prava ekskluziva za sve! Uz Gorana Jovanovića, Oliviju Jontić i Milicu Stanimirović, u ulozi gostujućeg voditelja našla se Jelena Karleuša! Pop diva je ovom prilikom odgovorila na sva aktuelna intrigantna pitanja o svom liku i delu.

Na samom početku razgovora dotakla se svog nestanka s društvenih mreža. Nakon što je banovana sa Instagrama i Tiktoka, odlučila je da se sama povuče i sa Iksa.

- Mogu da otvorim novi Instagram i da pozovem moje prijatelje iz medija i moje fanove putem Fejsbuka, na kome me prati milion ljudi, i da vrlo brzo dođem do broja pratilaca koji sam imala. Bez obzira na to što je moj Instagram bio jak medij zbog riča i šera, moja karijera nije Instagram, već 30 godina muzike. Gašenje jedne mreže ne može da bude gašenje jedne ličnosti. Udarili su mi na hleb. Pre neki dan sam obrisala i aplikaciju Iks. Šta god ja tamo napišem ili koje god mišljenje da iznesem, oni se isključivo vraćaju na priču o mom polnom organu. Samo ih to zanima, kako ona izgleda - priznala je JK.

Sve je zanimao i prekid prijateljstva s njenom bliskom drugaricom Milicom Pavlović. Jelena tvrdi da je sad shvatila da to ipak nije bilo pravo prijateljstvo.

- Trenutno, i da hoću da pratim Milicu na Instagramu, ne mogu, jedino na Fejsbuku (smeh). Milica se, u sklopu pretnji jednog ološa i šljama koji mi je pretio smrću nabijanjem na kolac, nije postavila na moju stranu, nego je postavljala srca tom nekom koji mi je slao te poruke, i to nakon što sam ja objavila skrinšot te pretnje. Njega treba nabiti ne na kolac, nego na nešto drugo. U najmanju ruku sam očekivala neku drugačiju reakciju. Pre toga sam videla da joj je sestra kačila peticiju za gašenje mog Instagrama, i to me je baš pogodilo. Nikada mi nije poslala poruku, niti me je pozvala. Kad sam je otpratila, nije pitala ni zašto, a znala je zašto. Očigledno to s njom nije bilo pravo prijateljstvo, iako sam je uvek podržavala - stavila je Jelena tačku na tu temu.

Karleuša je govorila i o svom najgorem periodu u životu i aferi sa Ognjenom Vranješom, pa tvrdi da će zbog toga zauvek biti žigosana od svih.

- Mnoge žene to ne bi preživele, a usred toga mi je umrla i majka. To je najgori period u mom životu, zbog toga sam se i razvela. To će me zauvek pratiti, žigosana sam kao veštica zbog tih slika. To je argument svakoga ko hoće da ide protiv mene. Moj život je na hiljade načina uništen. Niko ne zna zašto sam ja imala komunikaciju s tim čovekom, da li je u braku bilo nasilja... Žene prednjače u tim uvredama prema meni. Prijatelji su mi tad govorili kako bi me podržali i utešili: "Svaka ti čast koliko si jaka, ja bih se na tvom mestu ubio!" I suprug Duško mi je tad govorio da treba da se ubijem i da je to jedini način da sperem ljagu s porodice. Nisam ga poslušala jer imam dve divne ćerke i razlog da živim - otkrila je ona.

Jelena je otkrila i da ne želi da se takmiči s gomilom amatera na Pesmi za Evroviziju, kao i da joj je Prinčeva pesma dosadna i već viđena.

Pri kraju emisije, Jelena je govorila i o pokojnom Saši Popoviću, njihovom poslednjem susretu i odlasku na njegovu sahranu. Sada je ispričala i da je Saša bio taj koji ju je svojevremeno zvao i posavetovao je da ne ode na sahranu Šabanu Šauliću usred medijskog linča 2019.

- Šaban me je jako voleo i podržavao. Htela sam da idem s njima iz "Zvezda Granda" na Šabanovu sahranu, htela sam da budem deo kolektiva, ali meni to ne ide. Saša me je pozvao i rekao mi da je bolje da ne dođem. Nije bio trenutak, takva je bila situacija, malo posle toga je umrla i moja majka - kazala je Karleuša.

