Pop zvezda je u ispovesti za Hajp TV progovorila o navodnoj borbi sa zavisnošću od alkohola, odnosu s bivšim suprugom, ali i o aferi s biznismenom Ćazimom Osmanijem

Ana Nikolić otvorila je dušu, pa je konačno progovorila o mnogim temama koje godinama intrigiraju javnost, a o kojima dosad nije želela javno da govori.

Pevačica je pričala sve o navodnoj borbi sa zavisnošću od alkohola, dotakla se svog odnosa s bivšim suprugom Stefanom Đurićem Rastom, ali i o aferi s biznismenom Ćazimom Osmanijem o kojoj je svojevremeno brujao region.

Voditelja emisije "Pretres" na Hajp televiziji najpre je zanimalo koliko reaguje na navode da je alkoholičarka.

- Koliko puta izlizana rečenica. Zbog čega mora da bude pridev "pijana Ana Nikolić?" Šta ste vi, tester za alkohol? Kako to "pijana Ana Nikolić?" Odakle vi znate da sam ja pijana? Doduše, policija me sad zaustavila: "Ne morate da duvate! Hvala kolega, hvala puno!" Ja sam Ana i nisam alkoholičar. U filmu sam ja Merilin Monro i vrlo brzo ću promeniti ulogu, a to će biti humanitarni rad i tribine - rekla je pevačica.

Pop zvezda se dotakla i spekulacija koje su kružile medijima o njenom navodnom odnosu s biznismenom Ćazimom Osmanijem. Kako je istakla, ona i ne zna ko je taj čovek.

- To je budalaština i cirkus napravljen bez razloga. Ja sam pevala kod njega na dan venčanja. Rasta i ja smo pokušavali mom bratu Marku da otkažemo, pošto je bilo tajno venčanje. Stvarno je bilo tajno, niko nije znao. Marko je rekao: "Ne razumem zašto idete drugim kolima? Zašto ne idete sa mnom?" Marku ništa nije bilo jasno, a ja htela da otkažem po cenu života i smrti. Uopšte me to nije zanimalo. S njim su me spojili zato što smo sedeli u istom društvu jedne noći ispred Starog grada u Budvi. I ta neka bivša devojka, sadašnja, buduća, ne znam (Manda Popović, prim. aut.) tu je nešto istripovala u svojoj glavi. I u hotelu su je pustili na recepciji da uđe u moju sobu - rekla je ona, pa dodala:

- Predstavila se kao mini-bar. Upala mi je kao kauboj, podigla noge na sto i rekla: "Vidi ovako, to ti je moj dečko!" Rekla sam joj: "Devojko, ženo, ko ti dira dečka?" Novinari su odmah napisali da je bila tuča. Moj Marko me čeka na aerodromu i mislio je da je ona mene tukla u sobi. Stavila sam šešir i naočare jer me je mrzelo da se šminkam. Pitao me je da li sam ja mogla da uzmem pepeljaru i da je gađam.Pitala sam ga šta mu je, on kao da nije na estradi pa čita novine - zaključila je Ana na Hajp televiziji.

