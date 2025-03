Prema njenim rečima, situacija je eskalirala do te mere da je Aca, u naletu besa, izbacio njenu majku iz kuće, ostavljajući je napolju bez kaputa, tašne i telefona. Ovaj događaj, kako kaže, doveo je do ozbiljnih problema u porodici i dodatno narušio odnose među njima.

"Zamolila sam tatu tada da mi ne priča ružno o mami i on se složio, ali onda mi je u 4 ujutru, verovatno pijan, poslao poruku da je shvatio da ga ja ne volim. I rekao da zaboravim da on postoji. Mene je to strašno zabolelo. Ja sam tu noć povraćala od stresa, tuge, bila sam očajna što se tata ljuti na mene. Zvala sam ga sutradan, ali on je najgrublje opsovao mene, mamu i dedu i rekao je da ne postojim za njega. A onda sam pročitala da me se odrekao", ispričala je ćerka za "Svet".