- Moram da kažem da gledaoci ne znaju da je gospođica koja je sela pored mene, u mnogim medijima pisana kao prosjakinja… Mislim, ona jeste, ali pošto sam ja šest godina non stop na groblju, ona je odlučila da mi budemo sestre. I ona mene zove drugarica, Mila. Ona zove me Mila, zove me drugarica i misli da sam ja njena sestra.