- Milica Pavlović se nije postavila na moju stranu, nego je stavila srce tom nekom koji mi je pretio. To je ono što me je pogodilo. Ja smatram da ne treba njega nabiti na kolac, nego na nešto drugo, ali to je već druga priča.

- Videla sam da je njena vrlo bliska rođaka, sestra, kačila peticiju za gašenje mog Instagram profila. To me je baš onako pogodilo. Jer gasiti pevaču ono čime on jede hleb, to ne može biti slučajno.