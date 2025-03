- U poslednjim nedeljama pre nego što su me banovali, moj Instagram je imao preko 70 miliona pregleda. To znači da je dnevno imao više od 10 miliona, što je ekvivalent svim našim medijima zajedno.

- Da se to desilo nekoj drugoj javnoj ličnosti, ja bih prva podigla glas. Kada je reč o meni, ljudi ne reaguju, jer mene ne doživljavaju ni kao ženu, ni kao žrtvu. Niko nije stao u moju odbranu.

- Ako treba, otvoriću novi Instagram i brzo doći do iste cifre pratilaca. Mogu da ubedim čak i one koji me ne vole da ću se vratiti.