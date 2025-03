Ivan je sin poznatog hrvatskog muzičara Tončija Huljića, a on je sada prokomentarisao šuškanja da je njegov sin ponovo u ljubavi sa pevačicom Jelenom Rozgom. On je u odgovoru pomenuo sreću svoje dece, ali i svoju ćerku Hanu koja je udata za Graša.

- To su me pitali i za Hanu i Petra. Ako je to veza, a ne prijateljstvo, podržavam. Sve što moju decu čini srećim, mora i mene usrećiti - odgovorio je na pitanje da li ih podržava.