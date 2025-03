"On se pojavio kad sam ja bila pri kraju osnovne škole. Mi smo njegove pesme posvećivale našim ljubavima, tako da sam, naravno, znala ko je on", prisetila se.

"Prijatelji su nam organizovali venčanje na Baliju. Mi smo otišli na Bali na putovanje s nekih desetak, dvanaest prijatelja. I oni su se zapravo dogovorili. Pitali su i mene i njega posebno, u nekim neformalnim razgovorima, kako bi to bilo baš fora... I mi smo u nekom trenutku rekli: 'Joj, da, baš bi to bilo super', i tako je to i napravljeno. Prijatelji su nam organizovali svadbenu večeru, bend i sve, ali smo morali ponoviti venčanje u Zagrebu iz pravnih razloga", objasnila je.

"Ja sebe i dalje ne smatram poznatom osobom, apsolutno ne spadam u tu kategoriju. Ali, normalno, kada si u braku sa poznatom ličnošću, na neki način dospeš u fokus javnosti. Nikada mi to nije teško padalo, jer nisam imala ružnih iskustava s tim, tako da sam se navikla. Pošto sam vrlo mlada ušla u taj svet, imala sam oko 20-25 godina, tada mi je sve to bilo neobično, ali sada sam se potpuno srodila s tim. Jedino su me u početku negativni komentari, a znamo da hejteri komentarišu svakoga, jako iznenađivali. Međutim, sada to više uopšte ne primećujem, ne čitam, ne gledam", rekla je Ilina.