- Ne znam ko je nagovorio tu osobu. To mi je jedini skandal da me je ona napala, a sve je išlo uživo. Onda sam ja odreagovala, nisam očekivala da će da me gurne. Pri tom je bila, imala je koliko kilograma tada. Izenadila sam se i onda sam napravila haos. Kažem: "Boli me uvo". Neka dođu i Brena i Saša, sad ću da napravim haos. Ma niko mi ništa nije rekao. I Brena i Saša, svi su me podržavali - počela je Mina, pa nastavila.