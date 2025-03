- Katastrofa, to se ne zna ko će kome, ja sam mislila da je sve to divno i da se svi družimo, ali ne. Jedini pravi prijatelji su mi majka i sestra, imam par osoba sa estrade za koje znam da me nikada ne bi izdali, a ovo ostalo, ja bukvalno gledam šta će da me strefi sutra i šta ću da čujem - objasnila je ona.