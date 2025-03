- Shvatio sam da se nešto događa između njega i moje kćeri kad on više nije imao primedbi. Dođemo u studio, snimimo pesmu i njemu je sve ok. Složi se sa mnom svaki put, nema problema, razgovori teku normalno. Mislio sam da mu je nešto. Da mora doktoru. Mislio sam da je bolestan - rekao je Tonči Huljić.

- Dok kuvam vređa me da to sigurno neće biti dobro, onda kad ja to skuvam, sve pojede, sve popije, onda vi procenite ko je kome tu dobar - rekao je za "In Magazin" Grašo, dok je Tonči takođe ne propušta priliku da se našali na njegov račun.