S obzirom na to da pevačica u svoje vozilo ne prima svakoga, naša ekipa bila je privilegovana. Tom prilikom vođen je i razgovor na zadnjem sedištu ovog luksuznog vozila. Tom prilikom Milica je istakla da su upravo uspešni koncerti momenti kada čoveku bude drago što radi to što radi.

- Ovo su momenti kad čoveku bude drago što radi ovo što radi. Kad sam dolazila u Skoplje, prošla sam pored one table za skretanje za Leskovac, pa su me spucale neke emocije. Lakše mi je, došle su mi i moje komšije iz Bunibroda. Baš sam nešto emotivna. Ne znam zašto je to tako, ali baš jesam. Jako sam srećna što smo za ovaj koncert specijalno spremili vokalno-instrumentalni deo za pesmu "Jovano, Jovanke" s više muzičara na bin - rekla je tada Milica, koja nastavlja veliku turneju "Lav".