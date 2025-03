Njemu je važno samo da njegovi drugovi misle da je on frajer kad ga hoće takve žene, pa nije žalio na nju milione da potroši. Otišao je toliko daleko da je i rođenu ženu prevario zbog Ljaljanke. Supruzi je prodao priču da pod hitno mora da kupi nešto vredno u Italiji i da mu je potreban njen potpis. Ženi je bilo sumnjivo, pa je tražila ugovor da pogleda. Kada je Miš shvatio da neće moći da je uradi, onda je sa svojim advokatom napravio prevaru. Potpisao je papir za kupovinu nekretnine, a na potpisivanje je umesto žene odveo starletinu mamu. Doduše, tom kvazibiznismenu i više pristaje mama nego ćerka. One su ispotpisivale šta je trebalo i Miš je dobio ljubavno gnezdo za svoju ljubavnicu. Žena još uvek ne zna da je njen suprug upao u veliki problem, ali sumnja da je vara. Neće to izaći na dobro, samo polako.

Do tada da vam ispričam i šta se dešava kod jednog rijaliti para. Svili su gnezdo, sve je u najboljem redu, trude se da žive život mimo rijaliti projekata, ali su ostali bez prebijene pare. Sad je nastao problem od čega će da žive jer nijedno od njih dvoje neće da radi. Ona se zove Visoka, a on Namazan. Kako to obično biva, predstavljaju se kao da su neki nivo, a istina je da jedna sastavljaju kraj s krajem. Visoka je toliko napucana da je sav novac koji je zaradila potrošila na estetske korekcije, dok je Namazan davao na suplemente da izgleda nabildovano. E, sad je sve to počelo da se opušta i nastala je svađa u kući ko će da pronađe novac. Eto, nije zlato sve što sija. Težak je taj rijaliti hleb.