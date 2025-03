- Dva snimanja smo pomerili zbog smrti Saše Popovića. Treme nema, to je uigrana ekipa. To su ljudi koji na tom projektu rade 20 godina, sve funkcioniše besprekorno. Sve ovo vreme dok je Sale bio odsutan, ekipa je radila na terenu i to je dobro bilo. Lokomotiva ne sme da stoji i to ste videli - rekla je Ceca.