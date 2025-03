- To je istina, za to zna ceo Hajat i ceo Beograd. Bili smo u vezi jedno dve godine . To je bila iskrena ljubav, ali uzdržano jer je on bio oženjen i pred nekim lažnim razvodom. Na kraju on jeste sad razveden, ali i dan-danas živi sa tom ženom. Meni tu ništa nije jasno jer ja kada završim sa nekim, završila sam. Ništa se meni tu nije sviđalo. Sa moje strane je bilo iskreno, ali nisam verovala u to do kraja. Svakako mi je ostao u lepom sećanju, on je stvarno jedan dobar čovek i uspešan. Ali, razvedeš se i opet živiš sa bivšom ženom... Šta je sa mozgom - rekla je pevačica u emisiji "pretres" na Hajp televiziji.