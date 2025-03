- Mnogo je dobra žena! Dala mi je pare iz duše! Niko ništa nije tu dogovorio kao što kažu, ja je znam, mnogo je dobra. Čim sam videla ljude, joj, ja sam pobegla od sramote. Dolazi ona često ovde kod majke, stalno sedim s njom. Mnogo je dobra, i njena tetka isto. Sve je dala od srca. A što tako pričaju svašta? Šta je to, bože? Mene ovde svi znaju, ja sam poštena, ne lažem. Pitam uvek da čistim i održavam spomenike. Svi me znaju. Budi čovek i svako će da te počasti. Nisi čovek, pa šta ćeš mi ti u životu? Održavam i čistim i Divnin grob kad sam tu. Ovo što pričaju da je namešteno, to je katastrofa. Ti ljudima ne možeš da zatvoriš usta, ima svakakvih. Samo sloga, dobra reč i da se vole ljudi. Ne mržnja i pakost. Niko ništa nije odneo na onaj svet - rekla je naša sagovornica.