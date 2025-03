- Ona je mogla da predvidi kad će se desiti neke radikalne stvari, ali je nismo doživljavali na takav način. Tatu sam stalno zapitkivala da mi kaže da li je možda baka nešto rekla za nas, a on nam je u šali uvek govorio samo to da ćemo moja sestra i ja biti srećne. Zapravo, mi i jesmo srećne. Inače, tata je taj koji je pobijao sve što je baka govorila i nije verovao, iako je ona pogađala. Svakako o njoj ne pričamo kao o proročici - istakla je jednom prilikom Danijela Vranić, koja je, ubeđena u to da je baš od nje nasledila snažnu intuiciju.