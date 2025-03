- Marija je svestrana, ona me kao čovek podesća na mene, jer je škorpija u horoskopu kao ja. Sviđa mi se to što ona radi sve žanrove, vrlo je dokazan pevač, nema šta tu puno da se komentariše - rekla je Džidža, pa se osvrnula na odnos svog oca Bosanca i Marije:

- Dragan je jedna ravna linija, a ona peni i onda na kraju i ona spusti loptu. Ne želim nikoga da omalovažavam, ali on i Mili su najkompetentniji, bilo ko da sedi iza tog stakla ili u žiriju, uvek je to neki producent, jer je on taj koji je najvažniji kako će vama vokal i pesma da izađe iz studija. Njemu tamo jeste mesto, a taj format traje toliko dugo. Kao muzičar on je meni svakako pomogao, a kao estradnoj pevačici manje više, podmetanje noge, ovako, onako, svete se njemu preko mene... - ispričala je Džidža.