Tom prilikom je istakla kako misli da njihova ljubav, iako ga voli, neće potrajati.

- Osvojio me je bezobrazlikom - našalila se Ana, pa nastavila:

- Duhovitošću, talentom i emotivnošću. Ima mnogo loših osobina, on je stara škola, kao moji roditelji, poseduje te neke starije vrednosti i nikako da "izađe iz te kutije" i to me staršno nervira. Poznajemo se jako dugo, ne znam da li da ga smatram greškom ili ispravnom odlukom - govorila je Nikolićeva.

- Spavali smo šest meseci u studiju kao brat i sestra. Komponovali, pisali, kako se to dogodilo ne znam. Jeste ljubav u pitanju, da li će opstati mislim da neće, jer je on egoistično bahat umetnik koji ima veliki ego - otkrila je Ana.

Misli da nema više strpljenja za njega

- Ne može da podnese da je Ana Nikolić bitnija od njega. Jako udara na moju psihu jer sam ja iskrena, stvarno sam se tu dala više nego ikada. Jer sam u taj odnos ušla polupana, više nego ikada. Došla sam na pogrešnu adresu, jer je on polupaniji i od mene. Tako da dve polupane osobe, videćemo šta će ispasti - ispričala je pevačica kroz smeh.

- Trudi se, počeo je da osvešćuje kod sebe te stvari i trudi se da to promeni, ali to sve jako sporo ide. Ne znam da li to može da se promeni, jer su to karakterne stvari koje se teško menjaju. Bojim se da nema promene, karakter je nepromenjiv - istakla je Ana, pa na pitanje da li je ikada od Raleta doživela psihičko nasilje istakla:

- Sve što on radi je psihičko nasilje. Dala sam mu spisak stvari koje ne dolaze u obzir, jer smo pre svega bili prijatelji, pa tek onda partneri, smatrajući da je to osnovno polazište za neku vezu. Sve to što sam mu dala iskorišćava i bode tamo gde ne treba, koliko ću imati strpljenja, a bojim se da ga više nemam, videćemo - zaključila je Nikolićeva za "Pretres".

