- Nekada su me zvali seks-bombom i nudili veliki novac da se slikam u bikiniju. Bila sam lepa i poželjna žena, a ja sam tu erotiku okrenula na šalu. Zanimljivo mi je bilo i to kako su se neki ljudi snebivali i kao grozili se pesama koje izvodim, a neke od tih prepodobnih sam čak i ulovila kako ih tajno slušaju. To su dvostruki aršini kod našeg naroda. Bila sam to što jesam i nisam se stidela - rekla je Mica u jednom intervjuu.