- Goca je naglo počela da izlazi sa "drugaricom" i to najčešće kasno uveče. Nekad mi je govorila da ide na piće, nekad u bioskop, ali nešto mi je govorilo da laže. Odmah sam pomislio da ima nekoga i da me vara, a generalno sam vrlo intuitivan i nikad me sedmo čulo nije prevarilo.

Razvod je bio jeziv

- Nisam mogla da budem sa čovekom koji se kocka i pije. Ukazala mi se prilika da odem u „Survivor”, jer sam pomislila da će nam ta razdvojenost pomoći i da ćemo uspeti da popravimo stvari. Govorila sam sebi da ću se promeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto je potrebno dvoje. Ja tog čoveka ne mogu da krivim za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesrećan u braku sa mnom, jer nije mogao da svari moju energiju, profesiju, nije on kriv za to - rekla je Goca.