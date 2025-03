- Priča da sam bila u vezi sa Acom Lukasom je notorna glupost. Sramotno.Lukas je čovek koga poznajem 25 godina, možda i duže. Moj život su obeležile škorpije: moja majka je škorpija, Miša Banana isto, Rasta... Aca je isto škorpija, rođen je istog dana kad i Miša Banana. Mi imamo dobru energiju, ali samo prijateljsku. Isti je kao Rasta preduhovit. On na TV-u ima tremu, ne može da pokaže koliko je duhovit. Često kažu da je on muška Ana Nikolić, a ja ženski Lukas. Kad su rekli da pored mene i Lukas izgleda normalno, to mi je bio momenat kad sam shvatila da preterujem u svom glupiranju, pošto se ja ponašam kao da sam u svojoj kući u dnevnoj sobi - rekla je Ana.