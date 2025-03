Saša Matić danas je jedan od najpopularnijih pevača. On već godinama puni arene širom regiona. Ni sam ne zna broj koncerata koje je održao u dosadašnjoj karijeri, a o poslednjem, koji se dogodio 8. marta u Beogradskoj areni, još uvek se priča .

Sašu Matića obožavaju sve generacije. Često i cele porodice dolaze na njegove koncerte. Sada pravi spektakle gde god da se pojavi, ali ne zaboravlja njegovo prvo pojavljivanje na nekom velikom koncertu. Bilo je to u oktobru 1999. godine, kada se kao gost pojavio na koncertu Ace Lukasa u beogradskoj Hali "Pionir".

- Aca Lukas je veliki čovek, on je meni dosta pomogao na početku karijere, ja tada ustvari nisam ni imao nikakvu karijeru. On je mene pozvao na koncert. Inače, znamo se od mojih početaka kada sam došao iz Drvara u Beograd, tada smo se upoznali, majke su nam se družile. On je jedan od mojih najboljih prijatelja sa estrade i u životu. Kada kod nekoga dođete čistog srce, ne može da ne bude dobro - rekao je svojevremeno Saša Matić za medije.