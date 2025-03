- Interesantno je to da meni nije bila neka posebna ideja da snimam emisiju. Jednostavno se sve poklopilo. Jako je važno istaći šta je u današnje vreme kvalitet, ali i zanimljiv pristup sviranju i energiji, a posebno načinu kako smo prikazali zašto je muzika važna. To je zbog autora koji su pisali čuvena dela i urednicima RTS-a se to dopalo. Kontaktirali su me i predložili da to postane emisija. To je bilo moje viđenje te stare muzike, kako bi trebalo da se svira i da se napravi omaž autorima kako su nastala dela i da se prikaže ko su bili svi ti ljudi koji su napravili tu fantastičnu muziku koju mi volimo - ističe čuveni harmonikaš.