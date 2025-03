- Vozila sam mamu kod lekara i u povratku sam primetila da me Goran, s kojim sam raskinula još pre godinu dana, prati. Počela sam da bežim vozeći sporednim ulicama i na kraju sam pomislila da sam bezbedna i krenula kući. Nisam ni sumnjala da će doći pred stan u kojem živim i pokušati da me napadne. Kada sam parkirala pred zgradom, mama je izašla iz automobila, dok sam ja tražila mesto da se parkiram. Tada je Goran iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom - rekla je Nataša pre nekoliko godina.