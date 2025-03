- Ništa komentarisati neću, i ovako sam ja ispala kriva što sam rekla da se radi DNK. Ja jesam rekla i opet molim produkciju da se to odradi tamo, jer i dalje razlog za skrivanje trudnoće ne znamo. On sa njom i treba da bude u normalnom odnosu, nema razloga da je vređa, a ni Jovanu jer ona i nije kriva koliko je Stefani. Razlog pravi ne znamo! U njihov odnos za budućnost ne bih da se mešam, ali deca ne treba da ispaštaju, pa bilo ko da je u pitanju i bilo čije dete. DNK da se uradi obavezno - zaključila je Dujkovićka.

- Ja sam se čula sa Danijelovom sestrom, ona je jako fina devojka, pre tri nedelje. Moram da kažem da DNK test može da se odradi kada dete napuni 2 godine. Što se tiče Danijelove mame i tog testa, ona je rekla da to nije bila njena namera, ona je tada celo veče govrila "to dete" to nije lepo, jer je to dete, dete njegovog sina. Moram da kažem da smo Jovana i ja saznale da sam trudna kada sam bila u 15. nedelji - ispričala je Stefani u petak u studiju.