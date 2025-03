- Apsolutno sam ponosan na to što jesam. Veliki broj ljudi u Hrvatskoj je i dalje primitivno i imaju baš uske poglede na svet. Ne zameram im i mislim da trebaju opet vratiti na tu hrišćansku ljubav koju promovišu i protiv koje se zapravo bore, zato što su dosta kontradiktorni. Mislim da je cela ta hajka puna paradoksa. Postalo mi je zabavno sve to - rekao je Marko.

- Meni je malo neobično što... Ja sam svestan gde mi živimo i kakvo je okruženje i kakvo je društvo. Zato me ne čudi, ali mi je u jednu ruku i žalosno da sam ja da sam ja morao biti taj prvi koji je preuzeo teret na sebe. Ponoviću, ponosan sam na to što jesam, želim to otvoreno živeti i ne skrivati se - ispričao je on u emisiji "Direkt".