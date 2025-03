Slušaj vest

Vlado Georgiev zaustavljen je sinoć na putu Pljevlja-Ranče, a u medijima se najpre pojavila informacija da je priveden zbog voženje u alkoholisanom stanju, što je pevač demantovao. Kako su navodili crnogorski mediji, njemu je utvrđeno da je tokom vožnje imao 1,22 promila alkohola u krvi. Međutim, pevač se oglasio za otkrio da to nije bio razlog njegovog privođenja.

Iako je Vlado pre nekoliko godina uhvaćen za volanom u alkoholisanom stanju, on nažalost nije jedina poznata ličnost koja je bila opasnost na putu.

Foto: Kurir Televizija

Naime, pre nekoliko godina pisalo se da je Rade Šerbedžija bio uhapšen u Kaliforniji zbog vožnje u pijanom stanju.

- Nije bilo nikakvog prekršaja u vožnji. Zaustavili su me rutinski i pošto sam popio tri čaše vina, alkotest bio je malo iznad dozvoljene granice - rekao je tada glumac.

1/9 Vidi galeriju Uloge Radeta Šerbedžije Foto: printscreen/youtube/DeadlyKarouli, prinscreen/youtube/DeadlyKarouli, printscreen/youtube/Stanko Smoljanovic

Pevačica Sandra Afrika jednom prilikom šokirala je priznanjem kada je otkrila da je zaustavljena kako vozi nakon konzumacije alkoholnih pića, ali da je odbila da uradi alko-test.

- On mi kaže: "Ne možemo ovde Sandra, šta sad da radimo? Inspektori su tu, razumeš." Ja mu kažem da duva umesto mene, molila sam ga. Tad mi je rekao da nisam normalna. Zamolila sam ga, rekla sam mu da ću da ga častim. "Samo, duvaj, duvaj brate!" I eto, duvao je (smeh). Majke mi, dao mi je onu plastičnu i u fazonu: "Kaži da si ti". I ja naravno - lovicu i to je to - šokirala je priznanjem pevačica u podkastu "Vostcast".

1/10 Vidi galeriju SANDRA AFRIKA NAPADNUTA U BEOGRADU! POLICIJA STIGLA SA 3 PATROLE: Manijak pronašao pevačicu! Evo šta se desilo Foto: Damir Dervišagić

Darko Lazić više puta je pravio prekršaje u vožnji, a jednom je uhvaćen kako vozi pijan 100 na sat zbog čega je umalo izgubio živu glavu. On je tada sleteo sa puta u blizini Pećinaca i isprevrtao se, policija je tokom uviđaja pronašla tragove kočenja. Upravo ti tragovi pokazuju i da Lazić nije zaspao za volanom, kako su mnogi mislili, jer u tom slučaju ne bi bilo tragova kočenja na putu. On je tada zadobio ozbiljne povrede od kojih se dugo opravljaao.

1/5 Vidi galeriju Ovako su izgledala kola Darka Lazića posle jezive nesreće Foto: Kurir

Milan Topalović Topalko takođe je bio opasnost na putu. On je 2021. godine uhvaćen u smeru ka Čačku i tada je utvrđeno da je vozio u alkoholisanom stanju, te je hitno bio isključen iz saobraćaja.

- Imao sam 0,60... Sa svojim životom imam pravo da radim šta hoću, sve dok druge ne ugrožavam, a tako je bar za ovih 30 godina otkako vozim - napisao je Topalko.

Foto: Damir Dervišagić

Pevač Nikola Savić izazvao je saobraćajnu nezgodu zbog vožnje u pijanom stanju.

- Samo alkohol. Ja sam baš puno pio, pogotovo kada sam raskinuo tu prvu vezu. Ušao sam u jaku dubiozu alkohola. Odnosno, to je bila još i blaža varijanta u odnosu na onu o kojoj ću pričati posle. Tada sam imao i jedan udes. Ovo je sad i smešno i nije smešno, ali raskinula se veza, ja sam završio neku svirku, nije prošlo možda mesec dana od Granda, ja sam seo, neka kafana je bila u Pančevu… Ja sam noć pre toga sljuštio litar rakije. Mislim, ne bukvalno litar, ali ono… I, seli smo ujutru da doručkujemo, ja sam popio par piva i zaboravio sam da je meni noć pre toga pukla guma na autu. Kad se društvo brzo skupi ujutru, do dva se već desi problem. Stavio sam dva drugara u auto i krenuo sam za Starčevo nekom drugaru da odnesem nešto. Ne znam ni šta sam mogao da mu nosim, verovatno još koje pivo da popijem usput… I, kako sam ušao u krivinu, sa jedno 180, 185 km/h, pukao je ćopavac na autu. Ja sam tad uleteo u kuću, udario sam u banderu - pričao je on i dodao:

Foto: Printscreen

- Kako sam ih vozio, išla je pesma: „Bog mi je svedok da sam…“, sad mi je to malo i smešno, Srećko Krečar je uradio obradu te pesme, i ja kako sam udario u banderu – udario sam u neki betonski stub i, hvala Bogu, ostali smo svi čitavi, živi i zdravi. I, ta pesma je i dalje išla: „Bog mi je svedok, Bog mi je svedok, Bog mi je svedok… Dimčina oko nas, milion ljudi okolo, ja otvaram vrata, nekako ih nogom izbijam, vadim jednog drugara, pa drugog, meni curi krv iz glave, a ono i dalje: ‘Bog mi je svedok, Bog mi je svedok…“ Auto se negasi, ja rekoh – šta je ovo, Majko sveta sa autom? Ljudi oko mene viču: ‘Oni su svi pijani i drogirani’. Rekoh: „Ma, nismo“. Došla je hitna, ubacila nas. Naravno, sva sreća, ništa nam nije bilo. Naravno, ja sam platio ceh za to, imao sam i zabranu vožnje. Bože oprosti, ali auto je ostao da vrti „Bog mi je svedok, Bog mi je svedok“. To je ostalo i kad sam ja otišao, posle kad su došli vatrogasci, to je sve vreme vrtelo jer radio ne može da se iščupa. Tako mi je Srećko krečar ostao u glavi čitav život– kazao je Nikola za domaće medije.

Bivša manekenka Sandra Obradović provela je čak 12 sati u policijskoj stanici jer je pre toga uhvaćena za volanom sa 1.26 promila.

Foto: Privatna Arhiva

Pevačica je dugo vremena odsustvovala sa javne scene upravo zbog incidenta koji je napravila pod dejstvom alkohola. Danijela je pokušala da prođe kroz zatvorenu ulicu, ali joj policija nije dozvolila. Nakon toga je usledila jurnjava, a kada je uhvaćena, pevačica je napala policajca. Njoj je tom prilikom izmereno 1.84 promila alkohola u krvi.

Foto: Damir Dervišagić