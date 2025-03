- Bio sam u Beču kada sam saznao za tu tužnu vest. Saša je mislim preminuo oko 17 časova, a nakon deset minuta sam saznao. Čuli smo se kada je bio u Parizu, dopisivali smo se i rekao sam mu da sam tu šta god da treba jer imam dosta prijatelja u Parizu, a on mi je rekao "Ne treba mi ništa, dovoljno je da je moja Sule tu uz mene". Kada se posle toga vrato iz Pariza, mimoišli smo se kolima. Tada sam ga nazvao i pitao da li je on to prošao, on mi je odgovrio da jeste, ali da me nije video. Mnogo mi je bilo drago što sam ga video, stvarno sam se nadao, želeo sam i molio sam Boga da pobedi ovu najvažniju bitku. Nažalost nije uspeo i mnogo mi je žao zbog toga. To je bila naša zadnja komunikacija porukama, nisam hteo da ga uznemiravam i da ga zovem, ali je on osoba koja zna i znao je koliko ga poštujem, cenim i volim - zaključio je Peja za "Grand".