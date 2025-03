- Nikada nisam mislio da ću se suočiti s gubitkom kose tako rano, ali pre nekoliko godina primetio sam prve znake-povlačenje linije kose i sve izraženije zaliske. U početku sam to ignorisao, govoreći sebi da nije velika stvar, ali kako se situacija pogoršavala, postajalo mi je jasno da me to sve više pogađa-priča Zole.