Fudbaler Nemanja Gudelj, suprug Anastasije Ražnatović, ima kosu kakvu je želeo. Njemu su smetali zalisci, pa je taj problem rešio u Turskoj. On je i javno, na svom Instagram profilu, objavio kako izgleda nakon procesa.

I odnedavno razvedeni Milan Kalinić je presadio kosu, ali je to on uradio znatno pre Gudelja. Od tada je prošlo nekoliko godina. I on je imao problem sa zaliscima, a i kosa mu je mnogo opadala.