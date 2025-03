Pevačica je u razgovoru s medijima govorila o večitom problemu s kašnjenjem, novom duetu sa Emirom Đulovićem, gala slavlju koje priprema za 40. rođendan i odlasku Saše Popovića

Slušaj vest

Tanja Savić je snimila duet s prijateljem i kolegom Emirom Đulovićem. Pre dva dana zajedno su predstavili numeru "Pozdravi" u jednom poznatom beogradskom restoranu, gde se okupio veliki broj novinara.

Poznato je da pevačica uvek iskreno govori o svojoj karijeri i privatnom životu. Tako je bilo i ovaj put - otvorila je dušu za medije i otkrila kako se oseća ovih dana i s čim se trenutno bori.

Foto: Kurir

- Vi ne znate kakve su moje misli sada! Malo su mi crne u ovom trenutku, ne znam zbog čega je to tako. Moje oči su dosta plakale ovih dana. Ja sam opuštena po prirodi. Uvek kažem: "Hajde, to ću posle", pa se oduži. Malo s decom, kako im je bilo u školi, leti vreme. Meni stane. Ja sam takva, živim u trenutku. Malo živim u oblacima, emotivac sam. Novinari su dobri prema meni, ne zameraju mi kad kasnim. Na svoju sahranu ću stići (smeh) - rekla je Savićeva na početku razgovora.

Mnogi ti zameraju što često kasniš. Da li ta tvoja navika smeta tvom partneru Mukiju?

- Dečko me požuruje! Požuruje me do neke granice, a kad vidi da mi to stvara pritisak, onda se zaustavi. Za neke druge stvari me ne požuruje.

I kad su one stvari u pitanju?

- U tome ne (smeh)... Da li bih volela da me u tome požuruje? Pa, ne znam. Zavisi, pitanje bi trebalo malo bolje da se formuliše.

Pesma koju si snimila sa Emirom prvo je bila planirana kao njegov duet s Vesnom Zmijanac.

- Da. Čula sam tu pesmu, svidela mi se. Autor pesme je tako odlučio, i eto, ja je pevam sad. Ispalo je dobro. Njoj se to tada nije nešto uklapalo, ona je predložila ko bi mogao da uskoči, i eto. To je lepo.

1/9 Vidi galeriju Pevačicin mlađi partner potrudio se oko poklona, pa je zbog svoje drage odrešio kesu. Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić, Pritnscreen/Instagram

Uskoro slaviš jubilarni 40. rođendan.

- To će biti gala slavlje. Bićete pozvani. Ne osećam se kao da ću napuniti 40. rođendan, to je puno godina.

Šta bi izdvojila kao svoj najveći uspeh dosad?

- Prekretnice u mojoj karijeri, dobri i loši ljudi. Stvarno je bilo svega u mom životu i ono lepo je ostalo do dana današnjeg. Tu su prijatelji i kolege, i moja ljubav, koja je i danas sa mnom. Mi ćemo tri dana pre mog rođendana proslaviti godišnjicu veze, tj. tri godine kako smo zajedno. Proletelo je. Zaista mi se dešavaju samo lepe stvari.

Kakve su ti želje?

- Imam puno želja. Da nastavim sa ovim koncertima, da me publika voli kao i do sada, kao i moja porodica. Sad sam počela da postavljam granice što se tiče svega. Ipak je nastupila neka zrelost kod mene, što se verovatno primećuje, pa tako otpadaju i neki ljudi u mom životu. Da li je to normalno? Mislim da jeste.

Foto: Nemanja Nikolić, ATA images

Nedavno nas je napustio Saša Popović, a ti si jedna od retkih "zvezda Granda" koja si uspela da napuniš Beogradsku arenu. Da li ste se čuli nakon tvog koncerta?

- Nažalost, nismo. To mi je jedna bolna tema i istina. Znam i osećam da me je podržavao svim srcem, kao i uvek. To je i pokazivao. Za njega sam uvek imala samo veliko poštovanje i reči hvale. Mnogo će nam nedostajati. Mislim da je ceo region plakao kad je on otišao. Bio je veliki čovek. Moramo svi da se saberemo, to je život.

Kurir.rs

Intervju Tanje Savić za Kurir: