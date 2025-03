- To su neke teme o kojima ne pričam puno u javnosti, to jeste istina, ja neću to da krijem. To se desilo za vreme mamine trudnoće, pre nego što sam se ja rodila. On i ja bismo imali svašta da popričamo, to bi verovatno trajalo za ceo život. Nisam upoznala tatu, to je moj krst i nosim ga hrabro i ponosno, da mogu da pišem scenario za svoj život verovatno bih ga drugačije napisala. Živim to i trudim se da to nosim najbolje što mogu na svojim leđima. Sa mamom sam plakala i od neke tuge, ali i od sreće, svako treba naći način da izbaci sve iz sebe - otkriva Mirka.