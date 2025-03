- Ja kada sam upoznao Gocu ona i ja smo počeli da živimo zajedno posle dva dana. Ona je imala neku ušteđevinu veliku cifru, ali je ona to pozajmila bivšem momku, nekom menadžeru, ona je bila jako utučena zbog toga što ne može da naplati pare , ona je meni rekla to, a on je nju lerao sve vreme. Ja sam tada angažovao neke svoje drugare, i naplatio sam jedan deo, a onda sam od nekih svojih para dodao za drugi deo. Takođe mi smo onda kada je ona zatrudnela, mi smo tada jurili da kupimo stan, te smo nekom liku platili da nam reši to. Nama je taj lik trebao da vrati par hiljada evra koje naravno nije vratio, i ja sam tada uzeo pare od svog gazde, i nakon toga sam ih odrađivao svojim poslom, ja sam se dosta žrtvovao zbog žena - rekao je Ivan.

- Nisam mogla da budem sa čovekom koji se kocka i pije. Ukazala mi se prilika da odem u „Survivor”, jer sam pomislila da će nam ta razdvojenost pomoći i da ćemo uspeti da popravimo stvari. Govorila sam sebi da ću se promeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto je potrebno dvoje. Ja tog čoveka ne mogu da krivim za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesrećan u braku sa mnom, jer nije mogao da svari moju energiju, profesiju, nije on kriv za to - rekla je Goca.