Pop pevačBojan Marković javno je progovorio o gubitku kose. On je svojevremeno ispričao da mu se to dogodilo zbog stresa i da je sve došlo iznenada, preko noći. Nije krio da ga je suočavanje s tim problemom pogodilo.

- Najviše me pogodilo kad sam se probudio u jednom hotelu, više ni ne znaš gde se budiš, koji je grad. Otišao sam da se umijem i video sam svoju kosu u rukama. Video sam dva pečata na temenu i tad sam se olindrao i rekao to je to, kraj priče, više mi ne treba niko, sve ću sam '- rekao je Bojan pre izvesnog vremena u emisiji "Kec na jedanaest".

screenshot-17.jpg
Foto: Printskrin/Instagram

On je tada pričao i kako podnosi brojne obaveze.

- Vozim se na svirke nekim besnim kolima, a zapravo kad dođem kući katastrofa. Ja sam samo jurio da ne budem kod kuće, da budem sa publikom, svirao čelo jer tad ne mislim ni na šta. Kad sam završio Akademiju samo sam bacio indeks i rekao to je to, dobro sam se isplakao, jer mi je muka bilo od svega.

Inače, on se odlučio na transplataciju kose, koju je obavio u Sarajevu.

screenshot-17.jpg
sequence-04.00-32-04-23.still004.jpg
bojanmarovic-1.jpg
screenshot-17.jpg

BOJAN MAROVIĆ Izvor: Kurir TV