Podsetimo, Rozga već neko vreme uživa u ljubavi sa Huljićem mlađim . Njih dvoje su obnovili vezu posle jedne decenije. To što je ona starija od svog izabranika 11 godina uopšte im ne predstavlja problem.

- Ako je to veza, a ne prijateljstvo, podržavam. Sve što moju decu čini srećim, mora i mene usrećiti - odgovorio je na pitanje da li ih podržava.

- Ništa neću sa sobom odneti na drugi svet, neko se o tome treba brinuti, a ne znam bolju osobu od Ivana. I on želi da se kreativno izražava, ima jaku kreativnu crtu i ne bih hteo da to zanemari zato što je zatrpan drugim poslovima. Uvek ima zrele i ispravne odluke. Kad je on tu, mirno spavam i ne petljam se ni u šta - pohvalio ga je.