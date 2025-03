- Prethodni dani su bili tužni za sve nas zbog čoveka kojeg smo svi poznavali, a to je Saša Popović. Zadovoljstvo mi je što sam živela u vremenu u kojem je on bio i srećna sam što me je usmerio da idem putem kojim idem. Zauvek ću mu biti zahvalna. Uradiću nešto što nismo uvežbali, nadam se da će mi se kolege pridruiti, ali i vi, publiko, i otpevati zajedno sa mnom ovu pesmu - rekla je Tamara i zapevala hit Dragane Mirković "O, da li znaš".