Ko je tajanstveni Dragan, Ćanin emotivni partner?

- To je bilo vreme bombardovanja, ja sam živela u Subotici, drugarica me je zvala na svadbu ali sam joj rekla da ne mogu da dođem. Onda me pozvao jedan čovek i pitao da li želim da nastupam. To je jedno mesto između Šapca i Brčkog, lokal se zvao Vesela noć i ja kažem kako kad je bombardovanje. On meni kaže da život ide dalje i da su mu nastupali ljudi i mi smo se dogovorili - rekla je pevačica.