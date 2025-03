- Ja sam iskreno možda bila malo zaštićena, nisam bila na tom udaru u prvim borbenim redovima da tako vikne na mene, i zaista nikad nije vikao na mene, osim tad u „lajvu“. Zvao me Sanjice i uvek je nekako bio blag prema meni. Ako sam od jedne osobe dobila najveći broj komplimenata to je definitivno bio on - ispirčala je Sanja i naglasila kako je to shvatila tek u ovim trenucima.