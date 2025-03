Ana se tada, kako navodi, ponašala kao prava dama i profesionalac. Peđa tvrdi da nikada nije završila nastup u separeu imućnijih ili opasnih momaka, kao što su to činile njene koleginice.

On je opisao kako su izgledale njihove noći u čuvenom klubu.

- Jedno vreme smo samo sa Anom Kokić nastupali u klubu "Bombo", sećam se da mi je jednom prilikom prosula piće na klavijaturu, to joj nikada neću oprostiti - rekao je pevač kroz smeh i dodao:

- Uvek je imala stav, niko nije mogao da dođe i kaže: "E, hajde dođi ovde u separe", ona i danas ima taj stav. Ali ima koleginica koje idu za sto da uzimaju bakšiš. Neko bude pijan, pa hoće da mu pevačice sednu u krilo, to je sve do koleginice kako se postavi prema gostima - naveo je on.