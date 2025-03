"Ljudi kažu opet hrani neku kuju, a kad me ugrize, e to hrani rulju, pi*dim kao krivi toranj, sam u Pizi, kao Truman javno vučem, kamen kao Sizif", neki su od stihova koje je napisao Dragiša Baša, koji je i autor muzike, a evo šta Neša kaže o čemu to "Gunđa čaršija" - da li je ova pesma bukvalna, da li je šala ili pak ima neku skrivenu poruku?