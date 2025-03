- Imam dva poroka - motore i piće. Ne mogu da lažem ljude i da kažem da neću više da pijem. Naravno da ću da pijem. Rodiće mi se još neko dete a ja ne mogu da pijem. Nikad nisam bio zavisnik od narkotika. Osećam se bolje nego ikad otkako to ne uzimam. Je l’ trebalo da kažem da nisam to radio? Ne! Jesam. Sam sam jeo go*na i sam sam kriv. Nikad nisam rekao da je to dobro i ja to ne preporučujem drugima.