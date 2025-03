- Lepa prelepa, samo kako mladost može da bude lepa. 17 godina, u jednoj mini suknjici, belim čarapama dokolenicama, cipelicama, bluzi jednoj plavoj, sve ih je osvojila brzo. Normalno trebalo je komšiluk da vidi kako će to biti pošto ikada pošto je Uskrs bio brzo i gledali su kako će Hafa kada sveštenik dođe u kuću. E pa nije bilo ništa teško, jer je ona došla iz takve kuće gde je bila vaspitavana u takvom duhu. I sve to što je Hafa imala u sebi islamsko, muslimansko, sve je to porodica Karić prihvatila kao nešto najnormalnije. Tako je i Hafa prihvatila sve naše pravoslavne običaje i kada je došao sveštenik poljubila mu je ruku. Poljubila je ruku prvo mojoj babi Jefimiji, pa mojoj majci, pa ocu. I to je sve ostalo do danas, to su nasledile sve njene jetrve.