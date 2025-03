- Na moju veliku žalost, ta strast prema poslu je mojoj deci ukrala neko vreme, koje je trebalo da provedem sa njima. Danas me više zovu deca nego unuci, što je normalno. Kom unuku je stalo do babe? – Nijednom. Dok ste vi bili tu, prvo me zvao sin, pa jedna ćerka, druga ćerka, tako da znači da su mi oprostili to ukradeno vreme – kaže ona, dodajući: