- Rijaliti program mi je doneo to da me više ljudi prepoznaje i možda da mi bude malo lakše u poslu kojim se bavim. To je tada sa Kaćom bila velika ljubav, bili smo velika podrška jedno drugom... Ta veza se završila na normalan, civilizovan način. Svako je nastavio svojim putem. Naravno, sretnem i ja po nekada Kaću, moja žena je takođe upoznala, jer je Katarina dolazila u moje klubove, njih dve su sasvim normalno pričale. To je sve davno iza nas - kazao je Janković za toxic.