- Namerno zacepim cifru koja je nerealna čak i za Real Madrid a ne za njega, kažem četiri puta veću cifru. Ja ga pitam da li hoće da mu kažem cifru na mesečnom nivou ili za celu sezonu do juna mesesa, on odgovori da mu kažem prvo za mesec dana koliko bi to bilo, počeo je priču Voja pa dodao:

- On drži onako papir i olovku, stalno je piskarao, i ja kako sam izgovorio cifru on je u milisekundi odgovorio: "Dobro, i koje oko mi daješ?"

- Ja kažem: “Salence mogli bi malo da promenimo ugovor i platu“, ja mu iskreno kažem da mi je malo. On me pita koliko bi ja htela, a ja mu kažem zaista realnu cifru, ne ovo kao Voja što se šalio nego zaista realno, normalno- započela je priču Dragana, dodavši da joj tom prilikom Saša nije odobrio povećanje.

- Neverovatno, dokle god sam potpisivala ugovore on me je to pitao. I ja mu kažem koliko imam, a on onako opsuje i kaže: “Pa znaš šta, od tebe su samo stariji Dunja Lango i Mića Orlović, ne znam da li mi se isplati da ja uopšte u tebe ulažem više, matora si bre Draganče“– ispričala je Katićka u emisiji “Zvezde Granda Specijal“.