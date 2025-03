- To je bilo komično. On se od 15. godine bavi muzikom i ja se tom njegovom talentu beskarajno divim. Kada je počela korona, on se popeo na sprat i rekao: "Ja moram nešto da radim". To je tako trajalo jedan ceo dan. Ja se popenjem gore na sprat i onda je mene slikao. Pošto sam ja sujetna žena, žena koja hoće da bude lepa na toj slici. To je bila žena sa jednom malo većom rukom, nogom, sa malo većim nosom. Ja sam mu rekla: "Ovo ne valja ništa, to nisam ja". On se žestoko uvredio i valjda ga je taj bes naterao da se malo više posveti slikarstvu. Ono što je meni najfascinantnije bilo u tim portretima jeste što se uvek u očima videla ona emocija koju je meni davala njegova muzika. Na pitanje da li bi se ona usudila da to da i sama ima svoju izložbu, Verica je odgovorila - Ja dugo pišem, naravno, bilo je to sa pauzama zbog dece, uvek sam imala strašnu želju da slikam. Imam utisak da sve one emocije koje nisam mogla i koje nisam imala načina izrazim kroz radost, tugu, mislim da sam slikanjem to mogla da pokažem. Da ja imam svoju izložbu, pa ne znam. Sada imam dobrog kritičara i učitelja, ali ne verujem da ću biti tako dobar slikar kao on.