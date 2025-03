Ljubav Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta je sve veća i jača - toliko da ovaj par želi da se venča i u opštini i u crkvi. Njihova prijateljica nedavno je bila u opštini Voždovac da se raspita za slobodne termine kod matičara. Detalje o sklapanju građanskog braka muzička zvezda i dalje drži u tajnosti, a spekuliše se da će se to biti desiti na leto. Kako je Kurir već pisao, crkveno venčanje je zakazano za Vidovdan, 28. juna.



- Ni Ana ni Rale još uvek nisu bili u opštini da se raspitaju za građansko venčanje, ali je to za njih učinila njihova bliska prijateljica. Znate kakva je Ana, sve mora da joj se poklopi, ali i da tog dana bude raspoložena. I prvi put kad se udavala za Rastu, njihov kum je išao da se raspita za venčanje u državnoj instituciji jer je želela da sve prođe u tajnosti. Tako će biti i ovog puta - priča naš izvor.

Nikolićeva iza sebe ima brak sa Stefanom Đurićem Rastom, s kojim je dobila ćerku Taru.

- Nisam se nikad venčala u crkvi. Venčala sam se samo u opštini, i to u tajnosti, ovo bi mi faktički bilo prvo venčanje - rekla je pevačica i otkrila kako je njena ćerka reagovala kad je čula da joj se mama udaje:

- Tara je malo ljubomorna i posesivna, kao i svaka jedinica, rasteruje bandu koja hoće da se slika sa mnom, u igraonici rasteruje kućice, svi joj smetaju. Malo me podseća na nekoga!