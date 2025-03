- Viki joj je još pre dve i po godine kroz šalu rekla: "Ceco, pa tebi se više isplati da kupiš stan od milion evra, i to u Burdž Kalifi, nego da svaki put plaćaš na desetine hiljade evra za sve vas, i to za samo desetak dana, koliko najčešće odsedate. Ovako možete da idete kad god poželite, a kada niste tamo, ja ću ti ga rentirati i uloženi novac ćeš kroz par godina uspeti da povratiš. Ceca je odmah skočila i rekla joj: "Hoću, nađi mi stan! I to u Burdž Kalifi" - ispričao nam je izvor blizak porodici Ražnatović.