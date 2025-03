- Darko ima mnogo prijatelja širom Evrope. Mnogi su mu pomogli kad je bio u najtežem životnom periodu. Ti loši dani su iza njega i sada se donose nove životne odluke. Jedna od njih je i preseljenje. Lazić je vezan poslovno, ali i privatno za Švajcarsku i ne verujem da tamo postoji grad u kojem nije nastupao i punio klubove. Njegov prijatelj, koji živi godinama u Cirihu i bavi se građevinom, ponudio mu je da od njega kupi nekretninu u toj zemlji. Darku se, pravo da vam kažem, ta prilika svidela, naročito iz finansijskih razloga, jer u tom slučaju ne bi morao ceo iznos da isplati odmah, ali još uvek mi nije poznato šta je odlučio - priča naš izvor. U slučaju da se Lazić odluči na ovaj korak, živeo bi na dva mesta, a njegova naslednica bi išla u ciriški vrtić, a potom i u školu. - Taj deo mu je najvažniji. Lazić je izuzetno vezan za svoje naslednike i sve čini za njih. Najviše mu odgovara to što će njegova najmlađa ćerka ići u internacionalno obdanište i od malih nogu savladati jezike. Iako su napravili svoj raj u Brestaču, sigurno će neko vreme živeti na dve destinacije. Naravno, to su opcije, ostalo je samo da prelome - priča naš izvor.

Pokušali smo da dobijemo komentar od Darka, ali nam se do zaključenja broja nije javljao na pozive. Podsećanja radi, pre dve godine Lazić je i sam priznao da se seli u Švajcarsku i da u toj zemlji otvara restoran. - Istina je da se selim u Švajcarsku, ne samo zbog restorana već i poboljšanja kvaliteta života. Pokretanje biznisa je važan faktor i radim na tome da ostvarim sve što sam zamislio i da uložim pametno. Dosta je bilo zezanja - rekao je tada Darko. On je istakao i da mu sve u životu ide kako treba. - Zadovoljan sam kako mi je krenula godina. Neka ostane ovako i ja ću biti prezadovoljan. Nikad se ne osvrćem na ono što je bilo. Moglo se mnogo toga promeniti, sve što je ružno zaboravljam i gledam samo prema budućnosti - pričao je Lazić.



Kako je istakao, sadašnja supruga Katarina nije mogla da ga promeni a da on to nije želeo.

- Ne može mene niko da promeni ako ja to ne želim. Kaća jeste uticala, u smislu da mi prija i da sam srećan s njom. Nemam šta da menjam u životu, samo neću ponavljati greške, koje su bile loše po mene, i naravno neke nove planove koje treba da realizujem - rekao je Lazić i tada ostao misteriozan da li se oni tiču i preseljenja u velegrad.